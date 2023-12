Niepokojące wieści ws. relacji Darka i Nicoli. "Unikali się jak ognia"

Ujawnił również, jak wyglądała relacja rolników po programie. Ich uczucia wobec siebie miały się szybko zweryfikować. - Po programie spędzili ze sobą dwa tygodnie. Nicola pojechała do niego na wieś, a później dowiedziała się, że "to nie to". Zerwał z nią SMS-em. Rozstali się już w wakacje - dodał uczestnik andrzejkowego przyjęcia.