1 z 6 Marta i Paweł Bodzianni podsumowali uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"

Marta i Paweł Bodzianni to jedna z najbardziej lubianych par programu "Rolnik szuka żony". Małżonkowie, którzy poznali się w siódmej edycji hitu TVP, z uwagą śledzą na ekranie losy uczestników kolejnych edycji. Co więcej, zdążyli już sobie wyrobić zdanie na temat bohaterów najnowszej serii, która właśnie dobiega końca. Co o nich myślą?