Niemożliwe? A jednak! Widownia hitu HBO rośnie z odcinka na odcinek

Gdy ogłoszono, że HBO przełoży słynną grę "The Last of Us" na serial, było wiadome, że oglądalność przynajmniej pierwszego odcinka będzie rekordowa. Bo miliony fanów gry będą chciały sprawdzić, jak wypadła ta historia w serialu. Zainteresowanie było tak ogromne, że w czasie premiery pierwszego odcinka serwery HBO w Stanach Zjednoczonych zaczęły odmawiać posłuszeństwa. To nie przeszkodziło jednak widzom w odpaleniu "The Last of Us". Pierwszy odcinek miał ogromną, bo liczącą 4,7 mln ludzi oglądalność. Co ciekawe, lepszy wynik oglądalności zanotowały tylko dwa seriale HBO: "Zakazane imperium" (4,81 mln) oraz "Ród Smoka" (9,98 mln).