Niebywały lider oglądalności. Nawet TVN i Polsat nie dały mu rady

TVP2 zwycięstwo zawdzięcza tytułom, bez których wielu Polaków od lat nie może się obejść. Do tego stopnia, że "M jak miłość" w tygodniu od 22 do 28 kwietnia miał największą widownię w polskiej telewizji. 23 kwietnia serial oglądało 2,94 mln osób. Na trzeciej pozycji znalazł się kolejny "żelazny" tytuł TVP2 "Na dobre i na złe" (blisko 2,1 mln widzów). To nie wszystko. W czołowej dziesiątce sklasyfikowane też zostały "Barwy szczęścia" (1,7 mln widzów).