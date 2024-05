Na ratunek "Panoramie". TVP wprowadza kolejne zmiany

Teraz dowiadujemy się, że od maj "Panorama" znów jest nadawana równolegle w TVP Info. Program wrócił do ramówki stacji po trzech miesiącach nieobecności. Czy to w jakimś stopniu pomoże popularnemu kiedyś serwisowi informacyjnemu? Zmiany we władzach TVP, przeniesienie emisji na późniejszą godzinę, sprawiły, że "Panorama" w marcu zanotowała ogromny spadek oglądalności, który w porównaniu do analogicznego miesiąca 2023 roku sięgnął aż 72,95 proc.