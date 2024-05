PiS przyznał się do winy. "Czekałam pięć lat. To dużo czasu"

"To była trudna walka, bo przeciwnik był trudny, ale to była walka o wartości, a wartości są w życiu najważniejsze" — komentowała poszkodowana, jednak na wspomniane w wyroku ogłoszenie musiała czekać do 30 kwietnia 2024 roku. "Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość oświadcza, że wykorzystała wizerunek pani Justyny Śliwowskiej-Mróz w spocie wyborczym partii pt. 'Bezpieczny samorząd' wyemitowanym w ramach kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego w 2018 r. bez wiedzy i zgody pani Justyny Śliwowskiej-Mróz" – czytamy na stronie internetowej PiS.