Niebywała historia uczestniczki "The Voice Senior". Śpiewała na weselu syna Saddama Husajna

Za nami trzeci odcinek nowej edycji programu "The Voice Senior". Pojawiła się w nim niezwykle barwna uczestniczka. Pani Nina została namówiona do udziału w show przez Małgorzatę Tomaszewską. Panie poznały się na planie "The Voice of Poland", w którym występowała córka pani Niny, również utalentowana muzycznie.