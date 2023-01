Wzruszenie w "The Voice Senior". Rafał Brzozowski i Alicja Węgorzewska byli cali we łzach

- Relacje z moją żoną nie były do końca takie, jakie być powinny. I to już wtedy utrudniło mi wpływ na rozwój mojej córki. W latach kiedy dorastała, nie mieliśmy zbyt często możliwości spotykania się. Czekałem na to, że jak wydorośleje, porozmawiamy jeszcze o wielu rzeczach. Nie mieliśmy kontaktu, uciekło to nam. Żałuję bardzo, że nie ma jej tutaj i brakuje mi jej. Dlatego jest to bolesne - tłumaczył Tarnowski, co dogłębnie poruszyło trenerów i prowadzącego.