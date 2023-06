Nie żyje Silvio Berlusconi. TVP nie mogło nie połączyć ekspremiera Włoch z Donaldem Tuskiem

Ale to nie wszystko. Według włoskich mediów, Silvio miał na swoim koncie ponad 20 spraw sądowych. Zwykle go uniewinniano. Berlusconi umiał manipulować Włochami - mówił, że brak rozwoju gospodarczego to wina np. włoskiej elity lub spisek międzynarodowy. Skąd znamy podobne stwierdzenia?