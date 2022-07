Nie żyje Nolan Neal. Uczestnik amerykańskiego "Mam Talent!" miał 41 lat

Nolan Neal był uczestnikiem 15. sezonu "America's Got Talent" i 11. serii "The Voice". W pierwszym show zachwycił jurorów swoim wykonaniem piosenki "Lost". Dotarł aż do ćwierćfinału. W drugim programie zaczarował głosem m.in. Alicię Keys, Miley Cyrus i Adama Levine'a, którzy nagrodzili jego występ owacjami na stojąco.