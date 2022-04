Nie żyje Andrzej Siezieniewski. Smutną informację podał syn

Karierę w Polskim Radiu zaczął od stażowania. Miał wtedy 21 lat. Później był redaktorem. W wieku 25 lat rozpoczął pracę korespondenta z Moskwy. W ZSRR spędził sześć lat. W latach 80. związał się z TVP, ale pod koniec - w 1988 r. - wrócił do radia. Rok później znów wyjechał do Moskwy. W 1994 r. wrócił do kraju. Wkrótce zaczął pracę jako dyrektor Informacyjnej Agencji Radiowej. Prezesem Polskiego Radia został dwukrotnie. Najpierw funkcję pełnił od 2002 do 2006 r., później od 2011 do 2016 r.