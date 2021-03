Nie uznaje przeprosin "Wiadomości". Dziennikarz TVN rozważa postępowanie egzekucyjne

Prawomocnym wyrokiem sądu "Wiadomości" miały przeprosić reportera TVN. I zrobiły to, ale nie tak, jakby można było się spodziewać. Główne wydanie serwisu informacyjnego wyemitowano o innej porze, a samo sprostowanie było widoczne na ekranie niespełna 3 sekundy. Jak łatwo się domyślić, utrudniło to dotarcie przekazu do widzów.