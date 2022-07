Nie tylko "Taniec z gwiazdami". Polsat miał oferować Rozenek znacznie więcej

Jakiś czas temu media obiegła plotka o tym, że Małgorzata Rozenek ma wystąpić w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Było to o tyle zaskakujące, że gwiazda od lat związana jest z konkurencyjną stacją TVN. Kilka dni później pojawiła się informacja, że Rozenek stała się "persona non grata" w TVN. A potem media donosiły, że owszem, negocjowała udział w "Tańcu z gwiazdami", jednak ostatecznie nie doszło do porozumienia, a sama miała dostać ciekawszą ofertę w rodzimej stacji.