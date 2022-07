Rozenek dostała zakaz w TVN-ie. "Nie można jej zapraszać"

- Małgorzata ma bana w TVN. Nie można jej zapraszać ani do "Dzień Dobry TVN", ani na żaden wywiad. Nigdzie. Jej udział w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był tylko gwoździem do trumny. Już wcześniej pozycja Małgorzaty w stacji spadła. Od dawna nie zapraszano jej do śniadaniówki - zdradził jeden z menadżerów pracujących dla TVN w rozmowie z Plotkiem.