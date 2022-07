"Taniec z gwiazdami": Z budowy na parkiet! Wiesław Nowobilski nowym uczestnikiem show Polsatu

Znamy już coraz więcej nazwisk uczestników kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Swój udział jak do tej pory potwierdzili m.in.: Krzysztof Rutkowski, Maja Włoszczowska, Jacek Jelonek czy Agnieszka Litwin. Z kolei Magda Mołek w wydanym na Instagramie oświadczeniu zaprzeczyła, że fani zobaczą ją w telewizji. Nieprawdziwe zdają się też być plotki o występie Małgorzaty Rozenek-Majdan w tanecznym show. Pewny jest za to udział Wiesława Nowobilskiego, co potwierdziła już stacja.