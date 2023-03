Nie podoba ci się zakończenie "Gry o tron"? Sztuczna inteligencja ma inny finał

To był najlepszy dowód, jak ważnym punktem programu tegorocznej imprezy było spotkanie z Gregiem Brockmanem, szefem firmy OpenAI, która kilka miesięcy temu zaczęła rewolucjonizować świat za sprawą aplikacji znanej jako ChatGPT. To czat napędzany sztuczną inteligencją, który w kilka tygodni zdobył miliony użytkowniczek i użytkowników, stosujących go na najróżniejsze, często zaskakujące sposoby. Czat odpowiadał na najróżniejsze pytania, pisał wiersze i opowiadania, tworzył programowanie czy najróżniejsze analizy. Dziś jest o nim bardzo głośno, a wszystko wskazuje, że to dopiero początek.