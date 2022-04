Nie odebrał Wiktora. Teraz Dorociński zabrał głos

Na 31. gali wręczenia Wiktorów doszło do dramatycznej wpadki. Organizatorzy nie przygotowali sceny tak, by przyjaciółka Marcina Dorocińskiego mogła odebrać za niego nagrodę. Teraz aktor w wymowny sposób opisał to, z czym muszą się zmagać osoby z niepełnosprawnościami.