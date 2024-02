Nie minął nawet miesiąc. Kłeczek dostał dwa programy w TV Republika

Zanim Miłosz Kłeczek związał się z publicznym nadawcą, swoja dziennikarską karierę zaczynal w TVN24, TVN Meteo i TTV. Jednak to właśnie w TVP rozwinął swoje skrzydła, do którego dołączył w połowie 2016 r, kiedy to na fotelu prezesa zasiadał Jacek Kurski. W TVP Info prowadził część wydań "Woronicza 17" i "Strefa Starcia".