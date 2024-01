Michał Adamczyk chwalił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Potem za serduszko w TVP ryzykowało się pracą

Normą było, że w dniu styczniowego finału Orkiestry "Wiadomości" spychały informację o tym wydarzeniu na koniec programu i opowiadały o WOŚP ledwie w kilkunastu sekundach. Co więcej, nie był to zwykły materiał reporterski, a tylko sucha wzmianka czytana przez prowadzącego. Tak było m.in. w 2022 r., kiedy Michał Adamczyk ograniczył się jedynie do powiedzenia, ile aktualnie zebrała WOŚP i że kwestę relacjonuje "jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych".