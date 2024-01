Powiedział to na antenie do Michała Adamczyka. TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury

Jak informują Wirtualne Media, w środę 24 stycznia, TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Łukasza Jankowskiego, który "publicznie podżegał do popełnienia czynu zabronionego, poprzez nakłanianie Michała Adamczyka do wynajęcia dobrej firmy ochroniarskiej celem siłowego wtargnięcia do siedziby Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji i siłowego usunięcia z niej urzędujących w tym budynku legalnych władz Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji".