Nie miała pojęcia, że kamera wciąż nagrywa. Wideo z Gozdyrą trafiło do sieci

Po upadku Azowstalu Ukrainiec wraz z innymi obrońcami trafił do rosyjskiej niewoli. Został zwolniony we wrześniu 2022 r. Do sieci ponownie trafiło jego zdjęcie - tym razem makabrycznie wychudzonego, ze źle zrośniętą ręką, będącego żywym dowodem, jak Rosja "przestrzega" Konwencji Genewskiej.