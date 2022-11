Groził dziennikarce Polsat News. Hejter usłyszał wyrok

"Uważaj Gozdyra, chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty. Najlepsze jest to, że Twoje golenie ma lecieć live w sieci... czekamy na to, jak na finał mistrzostw" - napisał użytkownik kryjący się pod pseudonimem "macras". Agnieszka Gozdyra zgłosiła sprawę na policję, o czym - ku przestrodze - poinformowała w mediach społecznościowych.