Nie ma mowy o subtelnościach. Pokazano paski TVN24 i TVP Info

Przeszło ponad miesiąc po wyborach parlamentarnych i kilkunastu dniach od złożenia dymisji w Sejmie premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny został premierem. Zaprzysiężenie nowego rządu PiS, którego skład niemal do ostatniej chwili był tajemnicą, i do którego - co już tajemnicą z kolei nie było - nielicznie weszli czołowi politycy formacji Kaczyńskiego (poza Mariuszem Błaszczakiem), było głównym wydarzeniem tego dnia.