Nie dwie, a trzy żony. Krzysztof Daukszewicz wspomina tą pierwszą: "Los ją pokarał"

Krzysztof Daukszewicz to znany felietonista, satyryk, gitarzysta i artysta kabaretowy (Pod Egidą, Na Pięterku czy Kabaret Hotel Nitz), znany swego czasu z anteny TVP, a do niedawna występujący w "Szkle kontaktowym" w TVN24. Niedawno do sprzedaży trafiło wspólne dzieło Daukszewicza i jego żony Violetty Ozminkowski, książka "Sposób na przetrwanie", na łamach której znany satyryk sięga wspomnieniami do czasów młodości.