Nie chcą Skrzyneckiej w "TTBZ"? Zdumiewające doniesienia

- Mówiło się, że Skrzynecka wskoczy do programu, ale nie ma szans. Nikt jej tam za bardzo nie chce. Nie to, że jest za słaba, po prostu nie była brana pod uwagę. Zresztą ona sama chciała wrócić jako uczestniczka i mówiła, że do jury wcale by nie chciała. Może trochę z przekąsem, bo nie dostała takiej propozycji. Podobnie na to patrzy stacja. Chcą do jury raczej młodszą osobę pokolenia 30-latków - mówi źródło serwisu.