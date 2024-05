"Twoja twarz brzmi znajomo". 20. edycję programu wygrał Filip Lato. Wszystko dzięki głosom od widzów

Lady Gaga, Doda, Dua Lipa, to część wcieleń Marii Tyszkiewicz, która w każdej roli była świetna. Choć wchodziła do programu z dużym stresem, tym bardziej, że zaczynała od trudnej dla niej emocjonalnie piosenki Ewy Demarczyk, to nie było utworu, którego by nie udźwignęła. Ale to Doda zapewniła jej zwycięstwo i dodała pewności siebie. Jako perfekcjonistka wybrała odważny utwór Palomy Faith "Only love can hurt like this", do którego wymagana była niecodzienna scenografia. I stworzyła wyjątkowe widowisko w deszczu.