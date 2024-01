Nicola z "Rolnik szuka żony" marzy o trwałym związku. "Naszła mnie refleksja"

"Kiedyś się wszystko naprawiało i ratowało. A dziś? Jak coś się zepsuje, to się to wyrzuca i kupuje nowe. I to samo przenosi się na związki. Jak się w związku coś nie układa, to zamiast podjąć ten wysiłek ratowania go, łatwiej jest zmienić partnera. A jak w kolejnym związku coś nie wyjdzie i zacznie się psuć, to co stoi na przeszkodzie poszukanie sobie kolejnej osoby. Kiedyś rozwód to był powód do wstydu. A dziś? Dziś jest czymś na porządku dziennym i nawet unieważnienie małżeństwa kościelnego nie stanowi problemu. Przykre to..." - czytamy w komentarzach.