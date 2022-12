Netflix wykiwa polskich filmowców? Jacek Bromski ostrzega

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich do proponowanego przez streamingowego giganta pomysłu podchodzi nieufnie. W oświadczeniu nadesłanym do PAP Jacek Bromski wyjaśnia, że choć "pilotażowy" program Netfliksa wydaje się atrakcyjnym pomysłem, bo wiąże się z inwestycjami w branżę, to on zaleca ostrożność. Powołuje się przy tym na podobne rozwiązania wprowadzone w innych krajach europejskich m.in. w Niemczech.