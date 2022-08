Netflix poszedł na łatwiznę. "Singiel w Nowym Jorku" to niemal kopia "Seksu w wielkim mieście"

Twórcy nie mają litości dla głównego bohatera i wzorem Carrie z "Seksu z wielkim mieście" fundują mu pasmo upokorzeń lub co najmniej mało komfortowych sytuacji. Zresztą nawiązań do legendarnej produkcji Darrena Stara jest więcej - wiele cytatów Michaela mogłoby być wypowiedziane przez jego protoplastkę Bradshaw, a grupa jego wspierających przyjaciół nieprzypadkowo również jest modelowana na archetypach znanych nam z "Seksu…" właśnie. I tak znajduje się odpowiednik rozhulanej seksualnie Samanthy, ironicznej i nieco zgorzkniałej Mirandy czy pretensjonalnej romantyczki Charlotte. W finale mamy nawet do czynienia z dosłowną kalką fabularną, co można interpretować jako oczko puszczone do najbardziej zagorzałych fanów. Albo brutalniej - małą oryginalność.