Kultowy serial wrócił. Czy "I tak po prostu" to godna kontynuacja "Seksu w wielkim mieście"? [RECENZJA]

Życie bohaterek wygląda inaczej niż 20 lat temu, inne są ich problemy, choć te same pragnienia. Chcą kochać i być kochane, czuć się potrzebne i żałować tylko tego, co zrobiły, zamiast płakać nad niewykorzystanymi szansami. Oczywiście, to wciąż nie są twoje typowe sąsiadki z naprzeciwka, bo okoliczności ich zmartwień to nowojorskie Fifth Avenue, drogie restauracje i sukienki Diora, ale właśnie za ten bajkowy element pokochaliśmy serial w pierwszej kolejności.