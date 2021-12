Gwiazdy "I tak po prostu" dla WP. To samo miasto. Mniej seksu

A wszystko to rozgrywa się nie gdzie indziej, jak w mieście, które niegdyś było niestrudzenie żywą, bezsenną metropolią, niestety dopiero teraz (z powodu COVID-19) odradza się powoli do życia. Premiera serialu HBO "I tak po prostu…" oficjalnie ogłasza, że Nowy Jork wrócił do swojej dawnej chwały, a my możemy być tego naocznymi świadkami, stojąc na czerwonym dywanie wraz z największymi gwiazdami tej ikonicznej produkcji.