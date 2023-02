Netflix może drżeć. Polacy zrobią to w pierwszej kolejności

W badaniu zadano także pytanie odnośnie tego, jak Polacy korzystają z Netfliksa. 23 proc. opłaca konto, z którego korzystają tylko domownicy. 17 proc. opłaca konto, ale nie dzieli się z nikim dostępem. 16 proc. z kolei opłaca konto ze znajomymi i się nim dzieli. Tyle samo procent badanych ma dostęp do konta, które opłacane jest przez kogoś z domowników. 9 proc. osób ma dostęp do konta od znajomego, z którym nie mieszka i nie musi za nie płacić. Zaledwie 4 proc. korzysta z bezpłatnego dostępu w ramach promocji. Co ciekawe, 15 proc. ankietowanych osób nie przypisała się do żadnej kategorii.