Natalia Dawidowska z "Big Brothera" nadal walczy z rakiem. "Codziennie zmagam się z bólem"

Teraz Dawidowska znów opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. "Dla tych, co muszą żyć z chorobami niewidocznymi i nie czują się przez nikogo rozumiani. Ulubiony cytat lekarza domowego brzmiał: 'Nie może być tak źle, jeśli nadal pracujesz i robisz wszystko, co robisz'. Powiedziałam mu, że nie wiedziałam, że mam wybór. Lata cierpiące, zmęczone i wiele zmian we mnie bez powodu i z innego powodu... Aby ukryć wszystko przed kimś innym, udawać, że jest lepiej, niż jest naprawdę; dopóki nie przestanie działać. Nieważne, jak silny chcesz być. Potem przychodzi moment, kiedy mówią ci, co masz... Masz mieszane emocje: w końcu wiesz, co masz, ale jak sobie z tym poradzisz?"- zaczęła swój wpis.