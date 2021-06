Klaudiusz Ševković zasłynął w "Big Brotherze". Ma żal do TVN-u

- Żałuję, że nie byłem wtedy w innym państwie, gdzie mógłbym żyć za te zarobione pieniądze do końca życia. (...) Myślę, że stacja TVN zrealizowała z nami zbyt mało rzeczy, bo jak widać, tę przysłowiową cytrynę można by jeszcze do dziś wyciskać. Nadal jak w sieci wrzucę zdjęcie z Alicją czy Gulczasem, to internauci piszą do nas, żebyśmy pokazali więcej wspólnych zdjęć, piszą, żebyśmy zrobili coś razem, że nadal nas chcą oglądać. Gdybym otrzymał propozycję prowadzącego programu, chętnie bym rozważył taką ofertę - wyznał.