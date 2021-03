"Należy unikać tych niepewnych". Pijanowski o pechowym pytaniu w "Milionerach"

Kiedy dzwoni Big Ben

Chodziło o moment pierwszego uderzenia w dzwon zwany Big Benem. W programie podano nieprawidłową datę, co szybko wykryli czujni internetowi komentatorzy i komentatorki.

W odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski osoby związane z "Milionerami" i stacją TVN, która emituje ten program, zapowiedziały, że w środę ma zostać wydane oficjalne stanowisko w tej sprawie. Wskazują jednak, że w podobnych sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości, wątpliwości były zawsze rozstrzygane na korzyść grających - zdarzało się, że po ujawnieniu błędu, były one przywracane do gry w kolejnym wydaniu.

Pytania układają ludzie pozostający w cieniu

Jak to wygląda w przypadku innych podobnych programów? Tadeusz Sznuk, od wielu lat prowadzący teleturniej "Jeden z dziesięciu" na antenie TVP, nie chciał się wypowiadać na temat błędów konkurencji. Przyznał, że w przypadku prowadzonego przez niego programu, system przygotowywania pytań i weryfikowania odpowiedzi jest dwuetapowy.

Zgadza się to z tym, co na ten temat powiedział najbardziej doświadczony pomysłodawca i producent teleturniejów w Polsce, Wojciech Pijanowski.

- To się powinno odbywać w dwóch etapach. Najpierw jedna grupa układa pytania, potem druga, zupełnie inne osoby, powinna je weryfikować. Jedni i drudzy powinni korzystać ze sprawdzonych źródeł. Należy unikać tych niepewnych, a więc przede wszystkim Wikipedii. Wiadomo przecież nie od dziś, że tam potrafią się pojawić całkiem niesprawdzone i nieprawdziwe informacje. Osoby układające pytania i weryfikujące odpowiedzi nie muszą zajmować się daną dziedziną na poziomie akademickim, ale powinny mieć o niej co najmniej sporą wiedzę. Jeśli teleturniej dotyczy np. historii, byłoby dobrze, gdyby miały wykształcenie historyczne.

Trzy lata temu w rozmowie z portalem Interia Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów" wyraźnie niechętnie uchylił rąbka tajemnic kuchni tego programu, odnosząc się właśnie do kwestii tego, kto układa pytania. Mówił wtedy: "Ci ludzie muszą pozostać w cieniu. Jest to grupa ekspertów z rozległą wiedzą w rozmaitych dziedzinach. Jej skład w zasadzie pozostaje od lat ten sam".

- Takie sytuacje się zdarzają i będą się zdarzać, niezależnie od tego, jak precyzyjne będą systemy układania i weryfikowania pytań. Producenci teleturniejów muszą być na to przygotowani i mieć opracowane zasady postępowania w takich przypadkach.

Lama, pomidor, Kaczyński i Meksyk

Sytuacja, która zdarzyła się w "Milionerach" emitowanych 15 marca rzeczywiście nie jest jedyna. Media informowały o wielu podobnych przypadkach, dotyczących zarówno tego, jak i innych teleturniejów. Prawie dokładnie cztery lata temu, w marcu 2017 roku, wyemitowany był odcinek "Milionerów", w którym z dalszych etapów odpadła uczestniczka odpowiadająca na pytanie o aktorskie występy prezydentów różnych krajów: miała wybrać tego, który nie zagrał w filmie. Wskazała Lecha Kaczyńskiego, który jako dziecko wystąpił w fabule "O dwóch takich, co ukradli księżyc". Ale problem polegał na tym, że każdy z czterech polityków do wyboru, miał aktorską przeszłość. Osoby układające pytania za prawidłowy uznały wybór Vaclava Havla, ale on także zagrał w filmie, na długo przed swoją prezydenturą.