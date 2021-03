"Popełniłam kosztowny błąd". Uczestniczka komentuje to, co stało się w "Milionerach"

O tej wpadce w "Milionerach" będzie jeszcze długo głośno. W odcinku z 15 marca padło pytanie: "Trzydziestego pierwszego dnia którego miesiąca 1859 r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwon na londyńskiej wieży Big Ben?". Justyna mogła wybierać spośród takich odpowiedzi: kwiecień, maj, wrzesień, listopad. Postawiła błędnie na kwiecień, a produkcja jako prawidłową wskazała - maj. Co też nie jest zgodne z prawdą, co postanowili po emisji odcinka wypunktować widzowie.

"To zegar ruszył 31 maja 1859 r., ale dzwon Great Bell (zwany Big Benem) po raz pierwszy zadźwięczał 11 lipca. W polskiej Wikipedii jest błąd i odpowiedź w programie wskazana jako prawidłowa (31 maja 1859) też jest błędna" - pisali widzowie w komentarzach na facebookowym profilu "Milionerów". Co teraz? W rozmowie z WP skomentowała to sama Justyna, bohaterka głośnego teraz w sieci odcinka.