Fatalna wpadka w show TVN. "Milionerzy" skompromitowani

"Milionerzy" nie tracą na popularności i obecnie możemy oglądać 19. edycję. Przez ten czas w programie zaprezentowano tysiące pytań. Wpadki się zdarzały i wygląda na to, że produkcja zaliczyła właśnie nową, która nie umknęła uwadze fanom programu. W mediach społecznościowych punktują, że w ostatnim odcinku (z 15 marca), w którym o milion grała Justyna, nie było w ogóle prawidłowej odpowiedzi.

Ostatni odcinek rozgrzał internautów, którzy żywo dyskutowali o tym, co stało się w programie. Większość komentujących w krytycznych słowach odnosiła się do odpowiedzi udzielonej przez uczestniczkę, skupiając się na tym, iż zdawała się ona nie pamiętać, ile dni mają miesiące proponowane jako poprawne odpowiedzi. Teoretycznie wystarczyło wykluczyć miesiące, które miesiące nie liczą 31 dni. Wtedy prawidłową odpowiedzią jest "maj", a nie "kwiecień", jak obstawiła uczestniczka.

W komentarzach pod facebookowym postem "Milionerów" czytamy: "Dobry wieczór. To zegar ruszył 31 maja 1859 r., ale dzwon Great Bell (zwany Big Benem) po raz pierwszy zadźwięczał 11 lipca. W polskiej Wikipedii jest błąd i odpowiedź w programie wskazana jako prawidłowa (31 maja 1859) też jest błędna. Tę informację można znaleźć na angielskojęzycznej Wikipedii (wskazany jest lipiec 1859) oraz na oficjalnej stronie UK Parliament i innych brytyjskich stronach, np. na BBC".

To łatwo sprawdzić. Brytyjski Parlament o Big Benie pisze na swojej stronie tak:

"Chociaż to zegar najczęściej nazywany jest Big Benem, Big Ben to tak naprawdę Wielki Dzwon, który odzywa się co godzinę. Wielki Zegar zaprojektował Edmund Denison. Został zainstalowany w 1859 r., a zaczął działać 31 maja. Wielki Dzwon, czyli Big Ben, zabrzmiał po raz pierwszy 11 lipca 1859 r.".