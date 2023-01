Największy hit powraca. Miliony wyświetleń w ciągu kilku godzin

Pierwszy sezon "The Mandalorian" miał premierę w listopadzie 2019 roku. Była to wówczas jedna z najdroższych produkcji platform streamingowych. Koszt dziesięciu odcinków sięgnął 100 mln dolarów. Ale były to dobrze wydane pieniądze. Disney+, którego główną atrakcją na starcie był właśnie "The Mandalorian", w ciągu pierwszego dnia działalności zyskał ponad 10 mln subskrybentów.