"Najpierw ślub, potem miłość". Tak randkują Hindusi

Mimo to "Małżeństwo po indyjsku" pokazuje, że współczesne randkowanie, nawet w odniesieniu do różnic kulturowych, czy to z pomocą swatki, telewizyjnych ekspertów, czy aplikacji randkowych, wcale aż tak nie różni się od siebie. Choć każdy marzy o zrywie serca i przypadkowym trafieniu na swoją drugą połówkę, tak naprawdę to swoisty slalom pomiędzy spełnianiem oczekiwań: swoich własnych, rodziny i otoczenia. A gdy w tle pojawiają się jeszcze kamery, zaczyna się gra o wszystko. Ale o tym już dobrze wiedzą wszyscy fani programów randkowych, których wciąż przybywa w zastraszającym tempie.