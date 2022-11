Nagonka na uczestniczkę "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Skwitowała to w kilku zdaniach

Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" generuje mnóstwo komentarzy w sieci. Choć produkcja nie zapewnia uczestnikom wielu rozrywek, to tworzące się z trudem relacje między małżonkami dostarczają tematów dla fanów programu. Szczególnie to, co dzieje się między Martą i Maćkiem. W dziewiątym odcinku Maciej skarżył się na wygląd i zachowanie Marty, komentował także przed kamerami, że poprosił jedną z ekspertek o interwencję i przedstawienie Marcie pewnego "problemu", jaki Maciej ma z żoną. Nieprzyjemne uwagi o wyglądzie doprowadziły do tego, że Marta pojechała na spotkanie z rodziną sama, nie zapraszając nawet męża. A potem, gdy Maciej próbował się z żoną kontaktować, ta zniknęła i stwierdziła, że nie wie, czy pojawi się w jego mieszkaniu w ramach "rewizyty".