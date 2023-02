Na to idą 2,7 mld zł rocznie. Perfidna manipulacja w TVP Info

Wolski następnie dał jasno do zrozumienia, że w wyborach należy poprzeć PiS. Ale ewentualne oddanie głosu na Kosiniaka-Kamysza uznaje za mniejsze zło. - Jeżeli to będzie jakaś alternatywa skrajnej lewicy i średniej lewicy w rodzaju Platformy, to może i lepiej. W końcu jest pewna ilość ludzi, którzy w żadnym wypadku nie zagłosują na PiS, to niech lepiej już głosują na pana Kosiniaka - powiedział gospodarz programu TVP Info.