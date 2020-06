Na planie "Klanu" nie czuje się bezpiecznie. Anna Powierza o pracy w czasie pandemii

Artyści, w tym aktorzy, odetchnęli z ulgą, gdy okazało się, że mogą wrócić do pracy. Wśród nich znalazła się Anna Powierza. "To wielka ulga i kamień z serca. W tym miesiącu nie będę się musiała wreszcie się martwić o rachunki" – powiedziała serialowa Czesia w jednym z ostatnich wywiadów. Okazuje się jednak, że powrót na plan "Klanu" to dla aktorki kolejny powód do zmartwień.