Na korytarzach Polsatu huczy od plotek. Miszczak zastąpi Terentiew? "Solorz jest wierny swoim"

- Nina Terentiew to zaufany człowiek Zygmunta Solorza, a ten, co udowodnił przez lata, jest wierny swoim. Owszem, od lat przebąkuje się, że pani dyrektor mogłaby uroczyście przekazać obowiązki swojemu następcy podczas planowanej na grudzień gali 30-lecia Polsatu, ale ostatnio to ucichło, a Nina jest w 100 proc. zaangażowana w codzienną pracę nad ramówką - tłumaczy informator i dodaje: