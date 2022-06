Miszczak nie tylko kierował TVN-em. Prowadził legendarny program

Sięgając dziś po te materiały na platformie Player nie sposób zauważyć, jak trafnymi, często nieoczywistymi pytaniami Miszczak otwierał swoich rozmówców. Słynnego wampira z Bytomia, który zamordował blisko 70 kobiet, a następnie je gwałcił, zapytał najpierw o to, co kobietom podoba się w mężczyznach. - Członek, czasami duży między nogami - usłyszał w odpowiedzi. Idąc po nitce do kłębka, dziennikarz pokazał widzom, że mają do czynienia z mężczyzną, który nigdy nie stworzył prawdziwej relacji z kobietą. Jego zaburzenia powodowały, że aby zrealizować swoje potrzeby seksualne, posuwał się do zbrodni.