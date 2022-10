Na antenie padły niezręczne słowa. Tomasz Kammel tłumaczy się z wpadki

Podkreślił, że sam szybko się zreflektował, ale zabawna sytuacja przypomniała mu, że właśnie na tym polega "urok" pracy w telewizji. - A chodziło po prostu o to, by tą cytryną najpierw "pojeździć" po blacie, dzięki czemu ona mięknie i po rozkrojeniu łatwiej się ją wyciska. No, i usłyszałem, co mówię i się zastanowiłem: "Czy na pewno o to ci chodziło?!". To są właśnie te nieobliczalności programu na żywo - dodał w rozmowie.