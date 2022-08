Katarzyna Cichopek wspomina wpadkę na antenie. Pies nie wytrzymał

Cichopek wróciła też wspomnieniami do wpadek na planie. Tych nie brakuje, a i sama aktorka nieraz stawała się bohaterką komicznej sytuacji. Nauczyła się drobne pomyłki czy nieprzewidziane sytuacje obracać w żart, ale przyznaje, że nie od razu przyszło jej to z łatwością. Jedną z sytuacji pamięta szczególnie do dziś.