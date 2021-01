Mundek z "Love Island" ubolewa: "śmieją się ze mnie"

Niestety po programie spotkał się z negatywnymi reakcjami widzów. Boli go to, że szczególnie krytyczni są wobec niego mieszkańcy jego rodzinnego Radomska.

- W moim mieście nie jestem postrzegany jako gwiazda. I to jest bardzo śmieszne, bo po odejściu z "Love Island" miałem praktycznie same dobre komentarze. W głowie sobie ubzdurałem, że ludzie dobrze mnie odebrali. Niestety, jak wróciłem do Radomska, to okazało się, że tu jest więcej nagonki na mnie niż w całej Polsce. To jest niezrozumiałe, bo chciałbym być takim motorem napędowym w moim miasteczku - wyjawił w rozmowie z serwisem pomponik.pl.