Mucha nie mogła powstrzymać łez. "Dziękuję za to, że jesteście"

Największe show zrobili Kamil Szymczak vel Shady Baby i Shady Lady, którzy zaprezentowali układ do "I Would Do Anything For Love" Meat Loafa. Na scenie pojawił się m.in. "oserduszkowany" portret Andrzeja Seweryna, a para pod koniec występu podeszła nawet do jurora. Nie umknęło to uwadze Michała Szpaka, który udawał zazdrość o specjalne względy uczestników i krzyczał, że to przekupstwo sędziego. – Widać, że myślicie o tym programie poważnie. Im bardziej się będziecie przykładać, tym bardziej ten program będzie wybitny – ocenił jednak ostatecznie.