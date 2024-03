"Czas na Show. Drag Me Out". Sprośnym tekstom nie było końca. Mucha łapała się za głowę

Za nami drugi odcinek "Czas na Show. Drag Me Out". Do rywalizacji o koronę dla najlepszej drag queen dołączyło trzech kolejnych amatorów dragu: Tomasz Karolak, Dariusz Zdrójkowski i Tadeusz Mikołajczak. Kto poradził sobie najlepiej i co panowie usłyszeli od rozochoconych jurorów?