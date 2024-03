"Drag me out" to pierwsze takie show w Polsce. Jest hitem ramówki?

Pełen tytuł programu to "Czas na Show. Drag Me Out". W tym formacie sześciu znanych mężczyzn poddaje się metamorfozie pod okiem mentorek: znanych polskich drag queen. Punktem kulminacyjnym jest występ przed publicznością i jury w pełnym dragu: z peruką, w sukience, na obcasach i w mocnym makijażu. W programie udział biorą: Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak, Tadeusz Mikołajczak, Kamil Szymczak, Marcin Łopucki i Dariusz Zdrójkowski. Ich mentorki to: Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka, Adelon i Twoja Stara. W jury zasiadają: Michał Szpak (piosenkarz zasiadał już w jury czterech edycji "The Voice of Poland"), Anna Mucha (aktorka jurorująca w "You can dance" oraz "Dance dance dance") oraz Andrzej Seweryn (wybitny polski aktor wcielił się dwa lata temu w drag queen w serialu "Królowa").